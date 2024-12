L’ex capitano torna a casa: Torino-Napoli per Buongiorno ha un sapore differente

Buongiorno non potrà mai dimenticare Torino, città in cui ha lasciato un pezzo di cuore. Con la maglia granata il difensore è diventato grande, si è imposto in Italia, e ha esaudito il sogno di giocare per la sua squadra del cuore. E l’addio, che in più occasioni il difensore ha espresso esser stata la scelta giusta, non può che esser stata la decisione più importante della sua vita. A Torino ha lasciato la sua vita intera, e quella fascia da capitano che tante volte era comparsa nei suoi sogni. L’Olimpico Grande Torino è stata la sua casa, il suo posto sicuro, sia nei momenti difficili che in quelli di gioia. Ma nella vita, si sa, se si vuole diventare grandi, bisogna far scelte difficili. Ed il Napoli non poteva esser scelta migliore per la definitiva maturazione del suo talento, affidato ora nelle sagge mani di Antonio Conte, che a Buongiorno non rinuncia praticamente mai. Il centrale ha imparato l’autocontrollo, è diventato più efficace negli interventi, più preciso e diligente nei ruoli affidatogli in campo e infine, più coraggioso con la palla tra i piedi. Un’evoluzione netta, che certifica sia il grande focus nei suoi confronti da parte dell’allenatore italiano, che l’intelligenza e la capacità di adattamento da parte del giocatore. La partita di oggi per Buongiorno ha un’importanza differente, e il coinvolgimento emotivo sarà inevitabile. Perchè Torino è la sua città, e lo sarà sempre.

Foto: Instagram Buongiorno