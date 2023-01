L’ex bianconero Gentile: “Io attaccherei la classifica con la penalizzazione nello spogliatoio”

L’ex calciatore della Juventus Claudio Gentile, ha commentato a La Gazzetta dello Sport, la sentenza che ha colpito i bianconeri: “La Juventus di solito esce più forte da queste situazioni. Vedremo come reagiranno i giocatori dopo questa batosta. Sarà dura però mi aspetto una grande reazione e deve essere immediata. Allegri non ha bisogno dei miei consigli. Io una cosa la farei, attaccherei la classifica con la penalizzazione nello spogliatoio in modo che sia sempre ben visibile, deve essere una molla per tutti. La nuova classifica deve toccare l’orgoglio dei giocatori, che adesso dovranno dare ancora di più in allenamento quanto in partita. In questo caso sarà importante l’apporto di tutti, a partire dai senatori, la stangata rende la corsa durissima ma non è impossibile”.

Foto Andrea Staccioli Insidefoto