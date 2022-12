L’ex arbitro Tenzera contro Orsato: “Non era rigore. Non ha preso una decisione giusta”

È appena terminata la prima semifinale di questa edizione della Coppa del Mondo in Qatar: l’Argentina stende la Croazia con un netto 3-0. Ma arrivano critiche sull’operato dell’arbitro Daniele Orsato. Goran Tenzera, ex fischietto ha così commentato le decisioni del direttore di gara per il quotidiano Slobodna Dalmacija: “Secondo me non era rigore, l’arbitro italiano non ha preso una decisione giusta. Livakovic si è fermato e ha aspettato l’attaccante in un atteggiamento corretto, mentre l’argentino ha calciato male, non ha segnato e poi senza controllo del pallone è caduto per inerzia sulla gamba del portiere che resta completamente fermo. Secondo me dunque si tratta di un errore dell’arbitro”.

Foto: Zimbio