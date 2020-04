L’ex allenatore di Pastore: “Al PSG si è perso, non è più stato lui”

Intervenuto ai microfoni della radio Late FM, Angel Cappa, ex-allenatore di Javier Pastore ai tempi dell’Huracan, ha parlato proprio del centrocampista della Roma: “A Palermo Pastore giocava ancora allo stesso livello di quando era all’Huracan. Lì stava prendendo il passo per diventare un calciatore professionista. Per lui è stato buono provare anche un livello amatoriale, almeno questa è la mia opinione. Non ho mai più visto quel Pastore al PSG o alla Roma. Anche se a Roma l’ho visto migliorato in alcune partite.”

Foto: L’Equipe