L’ex allenatore di Milinkovic-Savic: “È perfetto per la Juventus, farebbe il salto di qualità”

Alex McLeish, allenatore di Sergej Milinkovic-Savic ai tempi del Genk, è stato raggiunto dai microfoni di tuttojuve.com e, alla domanda “sarebbe il giocatore perfetto per il centrocampo della Vecchia Signora?” ha così risposto: “Ha avuto successo in Serie A, quindi è all’altezza di ogni club in Italia. E’ cresciuto, maturato, calcisticamente è diventato ancor più intelligente, è stato decisivo contro le migliori squadre. Quindi sì, è un grosso sì, alla Juve farebbe più che bene. Farebbe il salto di qualità? Ovviamente, la Juventus è un club che lotta per vincere tutte le partite come il Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City Bayern Monaco, Real Madrid ecc. Pertanto, deve essere all’altezza a livello di mentalità. Ha solo 27 anni, ci sono ancora ampi margini di crescita. Può arrivare molto più in alto“.

Foto: Twitter Lazio