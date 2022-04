L’ex allenatore di Bernardeschi: “Può dare ancora tanto alla Juve, ma mi piacerebbe vederlo nel Napoli”

Massimo Drago, ex allenatore di Federico Bernardeschi ai tempi del Crotone, ha parlato del calciatore della Juventus ai microfoni di tuttojuve.com: “Ruolo? Ho sempre detto che Federico ha bisogno di fascia e linea laterale per avere dei riferimenti, quella è la posizione in cui può dimostrare al meglio le sue qualità. Lo vedo in difficoltà spalle alla porta e negli spazi stretti, anche se è molto duttile.

Lui vorrebbe continuare ad indossare questa maglia, ma i matrimoni chiaramente si fanno in due. Federico ha raggiunto ormai la giusta maturazione, ha solo bisogno di trovare la continuità. Per me è un giocatore che potrebbe ancora dare tanto alla Juve. Dove lo vedrei nel caso in cui non rinnovasse? All’estero non saprei, ma in Italia mi piacerebbe vederlo nel Napoli. Le sue caratteristiche potrebbero essere in linea con il tipo di calcio proposto dai partenopei“.

Foto: Twitter Juventus