L’ex agente di Hazard: “Fu un errore firmare per il Real Madrid. Eden è un giocatore da Barcellona”

Intervistato dal quotidiano “Le Dernière Heure” l’ex agente di Eden Hazard ai tempi del Chelsea John Bico ha parlato di quando firmarono per il Real Madrid: “È stato un errore andare al Real Madrid in quel momento. È stata una sua scelta, l’ha fatta con il cuore, ma senza motivo. Sarebbe dovuto partire un anno prima o dopo, ma mai l’anno in cui è partito Ronaldo. Arrivare dopo la sua partenza è stato come scalare l’Himalaya a mani nude. Gli avrei consigliato di partire l’anno precedente o uno più tardi. Eden Hazard non è un giocatore del Real Madrid, ma del Barça. È al Barça dove avrebbe dovuto andare, dove la palla corre più veloce dei giocatori, a differenza del Madrid, dove il progetto non corrisponde alla sua fisionomia. Sarebbe dovuto restare. ancora una stagione al Chelsea per uscire dalla porta di casa e, soprattutto, preparare il suo fisico ai cambiamenti che stavano arrivando. Al Barça si sarebbe divertito molto, avrebbe avuto più libertà in campo, avrebbe avuto la palla costantemente nei suoi piedi, sarebbe diventato il miglior giocatore del mondo”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid