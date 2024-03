LEWIS KOUMAS, UN ALTRO WONDERKID LANCIATO DA KLOPP

In FA Cup brillano in maniera accecante i giovani del Liverpool, che si gode i frutti del lavoro del tecnico Jurgen Klopp, che saluterà a fine anno, nel valorizzare i prodotti del vivaio Reds. A sbloccare la gara contro il Southampton è stato infatti un classe 2005 che era al debutto con la maglia del Liverpool come il gallese Lewis Koumas.

Klopp manda in campo le stelline cresciute nel vivaio e il Liverpool porta a casa la vittoria: “Non riesco a immaginare come possa sentirsi questa settimana i ragazzi – ha detto Klopp – “È la settimana dell’Academy. È fantastico”.

Figlio d’arte – suo padre Jason ha indossato la maglia della Nazionale gallese -, Koumas si è unito all’accademia di Liverpool all’età di 11 anni nel novembre 2016, dopo aver trascorso tre anni con l’accademia dei Tranmere Rovers. Koumas ha firmato il suo primo contratto da professionista con i Reds nel gennaio 2023. Un anno dopo -il 14 dicembre 2023 – è arrivata la prima chiamata di Klopp. Lewis, tuttavia, è rimasto in panchina nella sconfitta per 2-1 contro l’Union SG in Europa League. Stessa sorte nella finale di Carabao (vinta 1-0 dal Liverpool contro il Chelsea). Fino ad arrivare alla sfida contro il Southampton in FA Cuo, dove Koumas ha trovato il suo debutto, con gol, ad Anfield.

Il giovane attaccante ha impressionato nell’accademia fin da subito nell’Under 18 e, in questa stagione, è salito negli U21, dove ha già segnato sette gol nelle sue sette partite PL 2 e quattro in tre partite di FA Youth Cup.

Per Koumas si è trattato del primo gol tra i professionisti. Una notte indimenticabile. E il Liverpool, si gode un settore giovanile che continua a produrre calciatori d’alto livelli da lanciare in prima squadra.

Foto: Instagram Koumas