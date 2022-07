LEWIS FERGUSON, LA NUOVA SCOPERTA DEL BOLOGNA

Da uno scozzese ad un altro. Da Hickey a Ferguson il Bologna continua la quota “scozzese”. Dopo la cessione del primo a 22 milioni al Brentford, gli emiliani si assicurano per una cifra superiore a 3 milioni e mezzo l’ex Aberdeen, Lewis Ferguson.

Nato in una famiglia di calciatori, il papà è stato un giocatore dei Rangers, lo zio invece è considerato uno dei più importanti calciatori scozzesi.

Tornando al classe 99, i Rangers come prima tappa lasciati in fretta, ne 2017 per trasferirsi Hamilton Academical. L’anno dopo seppur giovanissimo si trasferisce all’Aberdeen diventandone fin da subito un punto di riferimento, contribuendo a tre quarti posti negli ultimi anni.

Il suo ruolo naturale è quello da centrocampista centrale, ma si adatta bene anche al ruolo di mezzala. Un centrocampista col vizio del gol, 26 gol con il suo ex club. 16 dei quali arrivati nell’ultima stagione.

Al Bologna dovrà guadagnarsi il posto da titolare in quanto i rossoblu in quel reparto sono ben forniti e salvo clamorosi colpi di scena, Mihailovic in quel reparto non dovrebbe avere uscite.

Carisma, vizio del gol e la giusta cattiveria agonistica. Ingredienti principali di Lewis Ferguson, l’ennesima, nuova scoperta scozzese del Bologna a servizio di un generale come Mihailovic.

Foto: Twitter Ferguson