Lewandowski: “Yamal? La più grande sfida sarà rimanere a questo livello per anni”

Nella sua lunga intervista al podcast di Rio Ferdinand, Robert Lewandowski ha parlato anche di Lamine Yamal, suo compagno di squadra al Barcellona: “Il primo allenamento è stato… Wow! Com’è possibile che a questa età sia già così… Io cerco sempre di dargli qualche consiglio: da un lato è incredibile quello che ha fatto, ma dall’altro devi pensare che presto per lui sarà una sfida enorme rimanere a questo livello o forse fare il prossimo passo. Non si tratta dei prossimi 2-3 anni, ma stiamo parlando dei prossimi 10 anni in cui dovrà pensare a cosa fare per essere al top a 28-29-30 anni o anche di più. Credo che questa sia la sfida più grande della sua carriera”.

Foto: Instagram Barcellona