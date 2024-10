Lewandowski verso il rinnovo di contratto grazie ad una clausola

In sole 10 partite, Robert Lewandowski ha raggiunto quota 9 gol e 2 assist. Ritmo realizzativo spaventoso, ottenuto anche grazie al gran lavoro svolto con Hans Flick, tecnico che ha dato alla squadra gioco ed equilibrio. Il numero 9 potrebbe continuare a stupire nel club blaugrana per una quarta stagione, grazie ad una clausola presente nel suo contratto che prevede il rinnovo automatico di un anno nel caso in cui il polacco raggiungesse il 50% di presenze nell’attuale stagione. Non considerando gravi infortuni, molto probabilmente potremo quindi vedere Robert Lewandowski al Barcellona fino a giugno 2026.

Foto: X ufficiale Barcellona