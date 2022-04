Lewandowski sul suo futuro: “Presto ci incontreremo, la situazione per me non è semplice”

Campione di Germania quest’oggi con il Bayern Monaco, Robert Lewandowski ha parlato ai microfoni di Sky: “Ci sarà un incontro presto, ma finora non è successo niente di speciale. Noto anche tutto quello che sta succedendo. La situazione non è così semplice per me. Ho letto anche quello che si dice sui media. Posso solo dire che non ha nulla a che fare con me“.

Foto: Twitter Champions League