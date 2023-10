Lewandowski su Klopp: “Era un maestro severo. Metteva pressione, faceva di tutto per ottenere il meglio”

Intervenuto ai microfoni di TPT Football, Robert Lewandowski è tornato a parlare dell’importanza di Jurgen Klopp nella sua crescita calcistica: “Jürgen non era solo una figura paterna. Era come un “cattivo” insegnante. E lo dico nel senso buono del termine: pensate a quando eravate a scuola, quale insegnante ricordate di più? Non quello che vi ha reso la vita facile, ma quello che è stato severo. Quello che metteva pressione e faceva di tutto per ottenere il meglio. Jürgen era così”.

Poi ha aggiunto: “Non era felice di lasciarti essere uno studente di serie B. Jürgen voleva studenti di serie A+. Non lo voleva per sé, ma per noi. Mi ha insegnato così tanto… Quando sono arrivato al Dortmund, volevo fare tutto velocemente, giocare sempre di prima, e lui mi consigliò di calmarmi. Era totalmente contro la mia natura giocare a due o più tocchi, ma grazie a lui ho segnato più gol. Sembra semplice, ma è stato davvero fantastico”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona