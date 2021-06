Lewandowski: “Siamo delusi. Abbiamo ottenuto meno di quanto meritassimo”

La grande delusione di Euro 2020, insieme alla Turchia, è certamente la Polonia, che ha chiuso ultima nel girone con Spagna, Svezia e Slovacchia, strappando solo un punto agli iberici.

Ai microfoni dell’Uefa, ha parlato il capitano Robert Lewandowski, che ha così analizzato l’avventura dei suoi agli Europei: “Siamo tristi e delusi, forse ci è mancata un po’ di qualità, ma abbiamo dato tutto quello che avevamo. Siamo stati sfortunati in questo torneo e non siamo stati capaci di concretizzare le tante occasioni avute. Inoltre i nostri avversari hanno segnato anche quando hanno avuto mezza occasione. Anche io ci ho messo del mio con i due colpi di testa sulla traversa oggi e poco importa che questo sia il mio miglior Europeo. I tre gol non mi confortano perché non siamo riusciti a passare il turno. Sono convinto che meritassimo di più e per quello che abbiamo dato in campo abbiamo ottenuto pochissimo”.

Foto: Twitter Euro 2020