Lewandowski si presenta al Barça: “La mia età non conta, Xavi la persona giusta”

Robert Lewandowski si è presentato al Barcellona. L’attaccante non ha nascosto la propria soddisfazione per una nuova avventura in maglia blaugrana: “Sono molto orgoglioso di essere un giocatore del Barcellona, è stata una lunga strada quella che mi ha permesso di arrivare qui. Spero di regalare tanti gol e gioie a questo stadio, non vedo l’ora di riceverne il supporto. Vedere quanti tifosi ci siano qui è incredibile, sono convinto che ogni partita al Camp Nou sarà magica e spero che riusciremo a vincere tanti titoli”. Il bomber polacco ha risposto a chi ha delle perplessità sulla sua età: “Questo non conta, è solo un numero. Fisicamente mi sento bene, sono ai massimi livelli da molti anni. Al Bayern ne ho trascorsi otto, per me e la mia famiglia era il passo perfetto per la mia carriera”.

Lewandowski ha poi spiegato di aver avuto già un colloquio con l’allenatore, Xavi: “Già dopo pochi minuti ho capito l’idea nella sua mente e cosa voglia da me. Ho sentito connessione, sa cosa e come lo vuole. Credo sia la persona giusta”. Un paio di battute, infine, sul Clasico: “Sono sempre pronto a giocare contro il Real Madrid, so cosa significa. Siamo qui per batterli, anche se sarà difficile. Benzema è un marcatore fantastico, nella Liga da anni, e per me è importante giocare bene con il Barcellona più che vincere la sfida con lui”.

Foto: Instagram Barcellona