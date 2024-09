Lewandowski sancisce un obiettivo stagionale: “Voglio segnare più di 30 gol”

Concentrato sui prossimi impegni con la Nazionale, durante la conferenza stampa in Polonia Robert Lewandowski si lascia andare ad alcune sterzate fuori tracciato, più precisamente sugli obiettivi personali che vuole raggiungere col Barcellona. Il bomber classe ’88, vorrebbe superare i 30 gol con i blaugrana, impresa ardua ma non impossibile se la squadra (e lo stesso Lewa) continuasse a rendere con i ritmi delle prime gare.

Sui gol stagionali: “Voglio segnare più gol della scorsa stagione. Ma ovviamente l’obiettivo sarebbe segnare più di 30 gol, non so, forse 35. Dipende anche dalla squadra. Quindi spero mi diano molte opportunità di segnare”.

Su Flick: “Flick e io abbiamo vinto tutto nel calcio. Ho segnato tanti gol, ma come sai, quel Bayern era perfetto. Con Hansi abbiamo giocato un calcio molto offensivo. Cercavamo di conquistare la palla il più velocemente possibile e abbiamo anche segnato tanti gol, perché eravamo concentrati nel fare un gioco offensivo. Per me, come attaccante, è stato più facile segnare tutti quei gol”.

Foto: Instagram Lewandowski