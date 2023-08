Lewandowski: “Ritiro? Non ci penso, mi piace ancora segnare”

Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, ha parlato del suo addio al Bayern Monaco e sulla possibilità di abbandonsare l’ipotesi ritiro.

Queste le sue parole: “Volevo cambiare stile di vita, paese, lingua, incontrare nuove persone… Ho sempre sognato di giocare in Spagna ed era il momento giusto. Alla mia età ero convinto di dover fare questo passo avanti. Al Bayern ho ottenuto tutto quello che volevo ottenere. Ho battuto record e vinto molti titoli. Ero felice lì, ma sentivo che era il momento giusto per andarmene”.

Sul primo anno al Barcellona: “A Barcellona abbiamo un enorme potenziale. Anche se la prima stagione è stata molto buona, so che possiamo fare meglio in Champions League”.

In chiusura ha parlato del suo ritiro, che non sarà certo a breve: “Mi piace ancora segnare gol e non ho ancora esplorato tutto nel calcio. Posso ancora andare avanti per molti anni, ma so che c’è una fine. Non credo sia un allenatore, anche se forse mi manca così tanto lo spogliatoio da farmi cambiare idea”.

