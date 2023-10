Lewandowski rassicura: “L’infortunio è meno grave di quanto pensassi”

Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, tornato in Polonia, ha palato a una tv polacca per spiegare dell’infortunio rimediato contro il Porto in Champions League.

Queste le sue parole: “Da mercoledì a venerdì mi sono riposato, poi ho cominciato la riabilitazione. Ho fatto riposare la gamba per 7-10 giorni. Questo è il momento più importante ma ne sapremo di più la prossima settimana. Sembra meglio di quanto pensassimo. Non c’è una data di ritorno, tutto dipende da come reagirà la gamba. Se non sarò in forma, non forzerò”.

Foto: Instagram Lewandowski