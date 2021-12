Lewandowski precisa: “Non ho mai detto che le parole di Messi non fossero sincere. Il suo discorso mi ha commosso”

Lewandowski ha voluto chiarire come alcune dichiarazioni rilasciate ad una tv polacca su Messi siano state fraintese: “Le mie parole sono state interpretate male. Non ho mai voluto dire che le parole di Lionel Messi in merito al Pallone d’oro 2020 non fossero sincere o serie. Sono rimasto molto commosso per il suo discorso, ha affermato che meritavo il Pallone d’Oro 2020. Volevo solo dire che sarei molto felice qualora le parole di Messi fossero ascoltate. Rispetto e apprezzo enormemente Messi e mi congratulo ancora una volta con lui per aver vinto il Pallone d’Oro 2021″.

FOTO: Twitter Champions