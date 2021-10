Lewandowski: “Pallone d’Oro? Parlano i miei numeri degli ultimi 2 anni”

Robert Lewandowski, attaccante polacco del Bayern Monaco, ha parlato in merito al Pallone d’Oro in vista dell’assegnazione del 2021, affermando come creda di poter vincere l’ambito trofeo.

Queste le sue parole a Marca: “Pallone d’Oro? Tutti hanno visto quello che ho fatto e quello che continuo a fare. Se posso ancora vincerlo? I miei risultati rispondono a questa domanda, perché gli ultimi due anni sono stati un grande traguardo non solo per me, ma per qualsiasi calciatore nella storia del calcio. Ho la possibilità di vincere il Pallone d’Oro: ho dimostrato che non è importante da dove vieni, non importa quanto tu lavori forte. Ho dimostrato che nonostante abbia avuto un inizio complicato, nella mia carriera, puoi raggiungere il successo. L’anno scorso è stato abolito e non so perché. Penso che sarei stato il favorito alla vittoria. Ora sono in corsa. Se sommassimo i due anni, sarei tra i favoriti. Vediamo un po’ cosa accadrà”.

Foto: Twitter Euro 2020