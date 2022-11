Lewandowski: “Non so se sarà il mio ultimo Mondiale, ma lo sto preparando come se lo fosse”

Intervenuto in conferenza stampa a quattro giorni dall’esordio della sua Polonia, Robert Lewandowski, ha così parlato: “Non so se sarà il mio ultimo Mondiale, ma lo sto preparando come se fosse l’ultimo. Fisicamente mi sento bene ma non sono solo i fattori sportivi a influenzare il futuro. Nelle ultime due settimane sono riuscito a concentrarmi sull’allenamento, prima non avevo tempo. Mi sento riposato e soddisfatto del modo in cui stiamo lavorando”. E sulla sfida contro l’Argentina: “È difficile parlare della partita contro l’Argentina perché prima ce ne sono altre due che possono essere decisive per l’andamento del girone e per quella che potrebbe essere la posta in gioco nello scontro con l’Argentina. Per ora, ci concentriamo sulla sfida contro il Messico”.

Foto: Twitter Euro2020