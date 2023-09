Lewandowski: “Non riesco a capire, mi sento impotente. Abbiamo avuto problemi fin dall’inizio della fase di qualificazione”

Robert Lewandowski non si capacita per il pessimo momento della Polonia, che rischia seriamente di non qualififcarsi per gli Europei 2024, dopo anche la sconfitta in Albania.

Queste le sue parole: “Non riesco a capire, mi sento impotente. Abbiamo avuto problemi fin dall’inizio della fase di qualificazione. Mi chiedo che cosa sia successo a una squadra che, con quasi la stessa formazione, giocava molto meglio. So che abbiamo il potenziale per giocare meglio e vincere”.

Foto: Instagram personale