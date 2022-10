Lewandowski lancia il Barcellona: 1-0 al Maiorca e primo posto momentaneo in classifica

In attesa della sfida di domani sera tra Real Madrid e Osasuna, il Barcellona si prende la vetta de LaLiga grazie al successo per 1-0 sul campo del Maiorca. Decide la rete in apertura del solito Robert Lewandowski, su assist di Ansu Fati. I catalani si portano così a 19 punti, superando di un punto il Real, impegnato però domani.

Foto: twitter Barcellona