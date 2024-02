Lewandowski: “L’addio di Xavi a fine stagione? Essere un allenatore o un giocatore del Barcellona significa saper sopportare molta pressione”

Quale sarà il futuro del centravanti del Barcellona Robert Lewandowski? A fare chiarezza è stato lo stesso bomber polacco in un’intervista rilasciata al quotidiano Sport. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Voglio rimanere in blaugrana. Uno dei miei obiettivi è giocare nuovamente al Camp Nou perché è uno stadio magico, un campo magico. Sì, certo che voglio ancora giocare lì, ma dobbiamo aspettare altri 10 mesi. Penso di stare molto bene in città, la mia famiglia sta bene, siamo molto contenti e felici. Potrei essere contento solo delle mie cose, ma anche il resto va bene“.

Si aspettava l’addio di Xavi a fine stagione? “Essere un allenatore o un giocatore del Barcellona significa saper sopportare molta pressione, è normale, e la squadra o il club stanno attraversando un momento più difficile di prima, con una rosa con giocatori molto giovani. E le aspettative sono sempre molto alte.”

Foto: Facebook Lewandowski