Lewandowski in Arabia a giugno: un’opzione da non escludere

Il futuro di Robert Lewandowski al Barcellona è ancora tutto da scrivere. Nonostante le dichiarazioni del polacco e quelle del suo agente Pini Zahavi, la realtà appare diversa. Come riportato da Sport, una parte del club e il consiglio di amministrazione sono sempre più insoddisfatti delle prestazioni dell’attaccante polacco. Tanto che non è da escludere un trasferimento estivo, magari in Arabia. È vero che tutto dipenderà dalla volontà del giocatore di andarsene o meno, e sembra che non lo voglia, ma ci sono sempre più voci a favore della sua partenza. Pare che per conto del club abbiano parlato con un agente arabo (tutti i trasferimenti in Arabia Saudita devono passare attraverso un intermediario autorizzato nel paese) per intercedere e sondare l’opzione di un trasferimento a giugno in un club arabo.

Foto: Instagram Lewandowski