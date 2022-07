Lewandowski: “I test dicono che il mio corpo è più giovane della mia età. Juve? Vogliamo vincere ogni partita, anche le amichevoli”

Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, ha parlato alla vigilia dell’amichevole (questa notte alle 2.30) contro la Juventus a Los Angeles.

Queste le sue parole: “Tutti mi stanno aiutando a inserirmi il prima possibile. Sono qui per fare il meglio che posso. Se giochi per il Barcellona è ovvio pensare sempre a vincere dei titoli ma le cose devono andare passo dopo passo. Con il nostro potenziale possiamo essere in alto e lottare. Questa stagione andrà meglio della precedente”.

Sul futuro: “Quanti altri anni posso restare al mio miglior livello? È difficile rispondere. Mi sento molto bene fisicamente. I quattro gol contro il Madrid? E’ successo qualche anno fa. Tutti ricordano quella partita. Dobbiamo pensare però a cosa possiamo fare, non a cosa abbiamo fatto”.

Sulla sfida alla Juve: “E’ un’amichevole di prestigio, siamo il Barça, puntiamo a vincere ogni partita”

