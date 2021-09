Lewandowski: “Ho grande rispetto di Messi e CR7, ma io competo solo con me stesso. Vi svelo i miei idoli da piccolo”

Robert Lewandowski ieri ha ricevuto il premio come vincitore della Scarpa d’Oro 2021 grazie alle sue 41 reti in 29 partite messe a segno con il Bayern Monaco durante la scorsa stagione.

Il bomber polacco ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Io competo sempre con me stesso. Non comparo i miei numeri e gol con Leo e Cristiano, sono grandissimi giocatori, che continuano a fare grandi cose, ho grande rispetto nei loro confronti. Ma, ripeto, anch’io voglio continuare a mostrare quel che so fare, non importa quanto sarà difficile, ma voglio continuare sulla strada per il successo”.

Sull’ipotesi Real Madrid: “E’ vero che mi sono incontrato una o due volte col presidente del Madrid Perez, dopo dei match a Madrid, e non dico di più. Benzema? Karim è un grandissimo attaccante, specie per come lavora per la squadra, lui fa sempre la cosa giusta per gli altri, non si focalizza solo sui suoi gol, è importante per il gioco collettivo”.

Infine sui suoi idoli da bambino: “Da piccolo Thierry Henry a Barcellona e all’Arsenal. Ma devo ringraziare i miei genitori: mi hanno sempre sostenuto, non si trattava di diventare un calciatore professionista. Si trattava del fatto che ero il ragazzo felice a cui piaceva il calcio. Hanno fatto molto per me, mi hanno aiutato a essere felice, hanno speso tempo per me, per i miei sogni, per il mio piccolo team”.

Foto: Sito Uefa