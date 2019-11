Lewandowski e Perisic stendono l’Olympiacos: Bayern qualificato agli ottavi

Bayern Monaco inarrestabile in Champions League. Quarto successo in altrettante gare per i tedeschi, che battono 2-0 l’Olympiacos e volano agli ottavi di finale con due giornate di anticipo. Gara sbloccata dal solito Robert Lewandowski, poi nel finale la rete dell’ex Inter Ivan Perisic che chiude i giochi. Sorride l’allenatore ad interim Hans-Dieter Flick, al debutto come erede dell’esonerato Kovac sulla panchina bavarese.

Foto: Twitter ufficiale Champions League