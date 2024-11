Lewandowski e il retroscena sullo United: “Mi chiamò Ferguson, gli dissi di sì”

Intervistato nel podcast Rio Meets, condotto da Ferdinand, Robert Lewandowski ha svelato un retroscena risalente al 2012, quando vestiva la maglia del Dortmund. Per l’attaccante polacco, vi era il forte interesse di sir Alex Ferguson, che lo avrebbe voluto allo United. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Non capivo niente, gli ho chiesto di ripetere, però sapevo cosa volevo dirgli, ovvero che volevo giocare per lui. Quella volta ho dato la mia totale apertura al trasferimento, se Alex Ferguson chiama non puoi dire di no. Specialmente a 22 o 23 anni e con il Machester United nel suo prime. Ricordo quel periodo, ricordo anche la conversazione con il presidente del Dortmund. Mi disse che avevano bisogno di me. Non mi avrebbero venduto al Manchester United perché ero troppo importante per loro. Mi disse che non era il momento giusto. Quindi, sono rimasto. Ma quella volta, dopo quela chiamata, avevo dato la mia disponibilità al trasferimento”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona