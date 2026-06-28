Lewandowski, è fatta con il Chicago Fire: firmerà un biennale

28/06/2026 | 20:38:17

Robert Lewandowski è pronto a firmare un contratto con i Chicago Fire. Restano da limare alcuni dettagli minori, ma il calciatore ha dato il proprio ok al club. Si tratta di un contratto biennale. Ora è il momento di sbrigare le pratiche burocratiche, come il permesso di lavoro, poi la nuova avventura del centravanti polacco inizierà in maniera ufficiale. Lo riporta Tomasz Wlodarczyk, che lo scorso 12 giugno aveva rivelato la visita del polacco negli USA, dalla quale è scaturita la decisione di sbarcare in MLS.

Foto: x barcellona

