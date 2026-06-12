Lewandowski in visita a Chicago, ma non ha ancora deciso

12/06/2026 | 22:30:40

Possibile nuova avventura negli USA per Robert Lewandowski, nelle scorse ore in visita a Chicago. Il capitano della nazionale polacca è volato con il suo team per colloqui con i dirigenti dei Chicago Fire. L’ex Bayern Monaco starebbe seriamente considerando la proposta degli americani, ma non ha ancora preso la decisione finale sul futuro. La visita nella città americana dovrebbe aiutarlo a chiarire le idee. Il club spinge la stella polacca, ma lo stesso polacco ha ancora i suoi dubbi da chiarire. Lo riporta Tomasz Wlodarczyk.

Foto: x barcellona