Lewandowski: “Dopo il Poznan dovevo andare al Blackburn”

Dal ritiro della Nazionale polacca, l’attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski ha rivelato un retroscena di mercato: “Ho avuto l’opportunità di andare al Blackburn Rovers… ma volevo vedere com’era il Blackburn, il campo di allenamento. Ho incontrato per primo Sam Allardyce. Era in Polonia dopo una partita. Pensavo fosse un bravo ragazzo, un ottimo allenatore. E Allardyce era disposto a ingaggiare un giovane giocatore, pensava che fosse qualcosa di nuovo e potesse essere qualcosa di speciale. Voleva venire in Polonia per vedermi. C’erano molte offerte a cui pensare quando ho lasciato Poznan. Penso che sarebbe stato carino se fossi andato a Blackburn… Non potevo andare a causa delle nuvole. Era il vulcano (il vulcano islandese Grimsvotn ha eruttato nel 2010). Passò una settimana e nessuno poteva volare in Europa. Il volo era prenotato, ma non potevamo partire. Quel fatto mi ha cambiato la vita. Se fossi andato a Blackburn forse sarei rimasto lì…”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona