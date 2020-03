Robert Lewandowski e sua moglie Anna hanno donato un milione di euro per la lotta al Coronavirus. L’attaccante polacco del Bayern Monaco, compie un gesto importante e parla alla Bild: “Siamo tutti consapevoli della situazione che ci circonda. Oggi giochiamo tutti in una squadra. Cerchiamo di essere forti in questa battaglia. Se possiamo aiutare qualcuno, facciamolo”.