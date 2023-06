Lewandowski: “Il Barcellona è in ricostruzione, lavorarci ogni giorno e minuto è fantastico”

È felice al Camp Nou Robert Lewandowski e non ha remore ad ammetterlo più e più volte. Così l’attaccante polacco del Barcellona si è espresso in diverse interviste su TVP Sport e Canal +, con una serie di dichiarazioni raccolte da Marca: ” Sono felice di far parte di questo progetto. Apprezzo ogni giorno, ogni minuto e ogni partita con il Barça. Penso che sia stata un’ottima stagione. È stata una grande sfida dare tutto per poter lottare per i titoli in un club in ricostruzione. Sappiamo che ora tutte le squadre vorranno batterci e dobbiamo essere preparati. Giorno dopo giorno è qualcosa di fantastico. L’intero ambiente, come le persone mi percepiscono, come si avvicinano a me… ne sono molto orgoglioso. E sono felice di poter aiutare e far parte di questo progetto. La prima volta che ho messo piede al Camp Nou, ho sentito non solo la storia, ma anche perché il Barça è più di un club”. “Ho sentito qualcosa di magico. Ogni giorno che indosso questa maglia ho la sensazione di trovarmi in un posto speciale. Il numero dei tifosi del Barcellona è incredibile e il loro sostegno è visibile in ogni momento”.

foto twitter la liga