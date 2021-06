Lewandowski avverte: “Penso che molte partite degli Europei saranno noiose per i tifosi”

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco e della Polonia, ha avvertito il quotidiano ‘The Times’ in vista di Euro 2020 che i calciatori non sono macchine e lo spettacolo potrebbe subire la loro stanchezza di fine stagione. Ecco le sue dichiarazioni: “Penso che molte partite degli Europei saranno noiose per i tifosi. Molte persone dimenticano che siamo umani, non possiamo giocare tutti i giorni al massimo livello”.

Foto: Twitter Bayern Monaco