Lewandowski: “Arabia? Ho altre priorità e un anno di contratto con il Barcellona”

Robert Lewandowski non sembra interessato all’Arabia. Non per il momento, almeno. L’attaccante polacco del Barcellona ha così risposto a specifica domanda: “Non c’è nulla, neanche da dire, e perché dovrei pensarci? Soprattutto ho ancora un anno di contratto. Sto vedendo cosa succede in Arabia ma non mi preoccupa, ho altre priorità in questo momento”, le sue parole riportate da Fichajes.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona