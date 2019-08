Lewandowski: “A questa squadra manca qualcosa. C’è bisogno…”

Al termine della gara di Supercoppa persa dal Bayern contro il Borussia Dortmund, Robert Lewandowski ha parlato in mixed zone della situazione dei bavaresi. Queste le sue parole: “Oggi è stato il momento perfetto per vedere cosa succede quando abbiamo un certo numero di giocatori professionisti”, ha lamentato il nazionale polacco. I giovani giocatori che erano in panchina hanno un potenziale. Ma a volte hai solo bisogno di giocatori in panchina che possano aiutare subito o dare slancio alla squadra”.

Foto: Twitter Bayern Monaco