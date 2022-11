Lewandowski a caccia del suo primo gol in un Mondiale

I bomber polacco del Barcellona è in desideroso di segnare il suo primo gol nella massima competizione mondiale per le Nazionali. Da quando inizò la sua carriera con la Polonia, i biancorossi non si qualificarono né nel 2010 e nemmeno ai Mondiali del 2014. Nel 2018 si, ma Lewa non siglò neanche una rete, uscendo malamente da testa di serie in un girone con Colombia, Senegal e Giappone. La speranza sua e di tutta la squadra è sicuramente di superare i gironi e riuscire finalmente a far trovare al bomber ex Bayern la via del gol anche nella Coppa del Mondo.

Foto: Twitter Euro 2020