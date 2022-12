Lewandowski: “Nel 2023 non voglio perdere più partite come quella contro l’Inter”

L’attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mundo Deportivo. Con un occhio al futuro, il polacco ha commentato: “Oggi sto pensando solo a non perdere nuovamente partite come quella di quest’anno contro il Bayern Monaco o contro l’Inter, in Champions League. E’ una parte della stagione dolorosa, mi auguro davvero che la prossima sia migliore. Abbiamo avuto molte lesioni, è vero, ma contro il Bayern e contro l’Inter abbiamo giocato male e commesso errori. Ed il prezzo da pagare è stato chiaro, non giocheremo più la Champions League”.