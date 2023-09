Lewandowksi: “Mi restano ancora due o tre anni. Arabia Saudita? Non ci penso nemmeno”

Robert Lewandowski non sarà la prossima stella a raggiungere l’Arabia Saudita. Durante l’intervista concessa ad AS, il centravanti del Barcellona ha chiuso così all’ipotesi Arabia Saudita: “Non ci penso nemmeno. Sono super felice a Barcellona, anche la mia famiglia lo è. Prima della pandemia avevo l’idea forte di andare in MLS, poi in qualche modo l’ho cambiata”.

Poi ha proseguito: “E’ difficile immaginarlo adesso. Questi sono i miei ultimi anni da calciatore, me ne restano ancora due-tre. Non fraintendetemi, non vuol dire che sono meno ambizioso e determinato di prima, voglio ancora segnare tanti gol e conquistare parecchi successi. Ma non ho la forma fisica di un tempo”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona