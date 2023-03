Lewandowki non ha dubbi: “Il colloquio con Klopp mi ha cambiato la carriera”

Durante l’intervista concessa a ESPN, il centravanti del Barcellona, Robert Lewandowski, ha così parlato della svolta della sua carriera, arrivata al Borussia Dortmund grazie a Jurgen Klopp: “Una chiacchierata con Klopp ha cambiato la mia carriera. Ho vissuto un periodo negativo tra il primo e il secondo anno al Borussia. Non segnavo molto e non capivo cosa volesse da me il mister. Dopo una sconfitta decisi di andare a parlargli in hotel. Era mezzanotte. Credevo che avremmo parlato per 10 minuti, rimanemmo a discutere per un’ora e mezza. Parlai con lui come se fosse un padre. Io il mio l’ho perso a 6 anni e da quel momento nessuno aveva più svolto quel ruolo nella mia vita. Tre giorni dopo giocammo con l’Augsburg. Vincemmo 4-0 e io segnai una tripletta. Quella è stata la svolta. Ho iniziato a giocare più libero, con la testa più leggera. Klopp mi ha dato tanto”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona