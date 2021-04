Lewandoski su Haaland: “Può diventare l’attaccante più forte al mondo, ma io voglio rimanere al top ancora a lungo”

Al momento sono tra i due attaccanti più quotati al Mondo. Uno è a inizio carriera, l’altro va verso la fine. Lewandowski e Haaland sono il re e il principe della Bundesliga. Nonostante la differenza di età, lo stesso bomber del Bayern Monaco ha così parlato, elogiando ed incoronando come suo successore, del giovane norvegese ai microfoni di CBS Sports su Paramount +: ““Haaland è un grande calciatore. Ancora molto giovane e con tantissimo potenziale. Se lo guardi in faccia vedi quanta fame abbia. E quanta voglia ci sia nel segnare tanti gol. Ha sicuramente l’opportunità di diventare il miglior attaccante del mondo. Attenzione però, perché quando tutto va bene non è sempre facile. Segna tanti gol ma è molto giovane. Personalmente credo sia fantastico avere un talento simile in Bundesliga e affrontarlo in campionato”.

Infine una risposta ai rumors di mercato che vorrebbero Haaland al Bayern, magari al posto del polacco: “Ripeto, è un giocatore che può diventare il migliore. Dal canto mio, però, non ho intenzione di andare via. Voglio giocare al massimo livello per ancora qualche anno quindi sono felice dove sono…”.

Foto: Twitter Bundesliga