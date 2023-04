LEVI COLWILL, FUTURO DEI BLUES SULLE TRACCE DI TERRY

Il Chelsea si è reso protagonista nelle ultime sessioni di calciomercato per le sue campagne faraoniche, ma i Blues hanno, da sempre, anche un ottimo settore giovanile che ha regalato al panorama europeo giocato del calibro di John Terry – per citarne solo uno dei più “remoti” – fino ai più recenti Declan Rice (ora in forza al West Ham ) e Mason Mount. Ma, adesso, il fiore all’occhiello dei giovani dei Blues porta il nome di Levi Colwill, difensore classe 2003 in prestito al Brighton che ha già attirato su di se l’interesse di Liverpool, Manchester United e Tottenham.

Levi Colwill è un difensore centrale completo: forte fisicamente, veloce e bravo tecnicamente. La sua notevole progressione palla al piede gli consente di giocare anche da terzino, oltreché da braccetto sinistro in un pacchetto arretrato a 3. Ama impostare il gioco, uscire palla al piede dalla propria area di rigore e poi effettuare dei lunghi lanci verso l’ala sulla corsia opposta. Forte nel gioco aereo, muscolare e – come già detto – molto potente e veloce, è veramente difficile da superare nell’uno contro uno, soprattutto si riesce a mantenere la concentrazione.

Nato a Southampton, la sua avventura nel mondo del calcio inizia nel parco vicino casa con il padre e un altro bambino, probabilmente senza immaginare cosa avrebbero fatto nel decennio successivo. Uno di loro era Jamal Musiala, oggi al Bayern. E l’altro era Levi Colwill, che, pur non avendo ancora sfondato ai massimi livelli, è considerato uno dei migliori talenti difensivi del calcio inglese. Colwill e Musiala si sono trasferiti insieme al Chelsea: “Jamal era uno dei miei migliori amici – dice Colwill di Musiala, con cui condivide il giorno di nascita, in un’intervista a Goal – Abbiamo giocato assieme nelle giovanili, facevamo tutto assieme. Siamo ancora in contatto. È incredibile vedere cosa ha già ottenuto fino a oggi. Mi fa venire la pelle d’oca ogni volta, perché ho passato anch’io tutto quello che ha passato lui, tutta quella fatica. Vedere ciò che ha fatto è fonte di ispirazione e mi mostra che tutto è possibile. Se continuo a lavorare sodo, so di poter ottenere ciò che ha ottenuto lui”.

Inizialmente impiegato da ala sinistra, negli anni successivi, è stato arretrato nel ruolo di terzino: “Gli allenatori erano soliti dirmi che invece di correre in avanti restavo dietro con il resto della squadra, di solito coprivo e aspettavo sulla linea di metà campo e per questo mi hanno utilizzato in seguito da terzino sinistro”, ha dichiarato il giocatore al sito del Chelsea. Il percorso professionale del talento inglese non è stato sempre in discesa e quando era negli Under 14 il Chelsea gli propose solamente un contratto part-time. Rientrato a Stamford Bridge dopo la felice esperienza nell’Huddersfield, in Championship (ventinove partite e due gol), il giovane difensore inglese è ripartito in prestito al Brighton, adesso allenato da Roberto De Zerbi.

Adesso i piani del Chelsea sono chiari: basta prestiti per Colwill, è l’ora della consacrazione a Stamford Bridge. E intanto alcuni tifosi del Chelsea lo hanno già etichettato come “il nuovo John Terry”.

Foto: Instagram Colwill