L’Everton sospende un giocatore, in corso un’indagine della polizia. La nota

L‘Everton ha reso noto, attraverso un comunicato, di aver sospeso un calciatore: “L’Everton può confermare di aver sospeso un giocatore della prima squadra in attesa di un’indagine della polizia. Il Club continuerà a supportare le autorità nelle loro indagini e al momento non rilascerà ulteriori dichiarazioni”. Non è stata resa nota l’identità del calciatore. Secondo i quotidiani inglesi, è accusato di abusi sessuali su minori.

FOTO: Logo Everton