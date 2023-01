L’Everton ha deciso: esonerato Frank Lampard

L’Everton ha deciso di esonerare Frank Lampard. A riferirlo sono più fonti in Inghilterra, secondo cui i Toffees hanno deciso di dare una scossa al gruppo squadra affinché non venga messa in discussione la permanenza in Premier League. Rendimento tutt’altro che buono per l’ex calciatore inglese alla guida dell’Everton: tre vittorie, sei pareggi e undici sconfitte in venti gare di campionato. La squadra di Liverpool è diciannovesima in classifica con appena quindici punti, a pari merito con il Southampton ultimo della classe.

Foto: Twitter ufficiale Everton