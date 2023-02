L’Everton annuncia il rinnovo di Jordan Pickford fino al 2027

L’Everton ha annunciato il rinnovo del portiere inglese Jordan Pickford fino al 2027. Blindato l’estremo difensore ventottenne, titolare anche della Nazionale inglese. L’annuncio ufficiale è arrivato dai Toffees sui canali ufficiali del club:

✍️ | Jordan Pickford has signed a new four-and-a-half-year contract, committing his future to Everton until the end of June 2027.

