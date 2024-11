Leverkusen, Tah oggetto del desiderio di tutt’Europa: conteso tra Premier, Real, Barcellona e Bayern

Con il contratto in scadenza il prossimo anno, e i chiari segnali lanciati da lui e il suo agente che virano verso un quasi sicuro addio al Leverkusen, Jonathan Tah sta divenendo l’oggetto del desiderio di tutt’Europa. Sul centrale tedesco, al clou della sua carriera, secondo AS premono con decisione Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. La società bavarese aveva già avanzato un’offerta al termine dello scorso mercato estivo, respinta poi dal Bayer, in quanto troppo bassa, ci sarebbe però l’accordo per l’ingaggio. La squadra di Kompany ha grande necessità di un centrale di difesa, necessità però ancora più impellente per il Real Madrid, che negli ultimi giorni ha perso per infortunio anche Militao. Per il Barcellona, che in questo periodo storico non dispone chiaramente delle stesse bocche da fuoco economiche dei primi due club, l’assalto al difensore sarà molto più difficile. Timido interesse anche da alcuni club di Premier League, ma la partita si giocherà soprattutto tra le due spagnole e il colosso tedesco.

Foto: Instagram Tah