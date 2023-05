Leverkusen-Roma, previsto alcol test all’entrata della BayArena

Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio di Bayer Leverkusen-Roma, semifinale di ritorno di Europa League. E come riportato da gazzetta.it, è presente il divieto di “ubriachezza” e, infatti, alla BayArena i supporter ospiti verranno sottoposti ad una sorta di alcol test. Un etilometro proibirà, con possibili conseguenze, a chi risulterà positivo di entrare. In Germania è il giorno dell’Ascensione, che coincide con la Festa del Padre dove i tedeschi sono consueti a bere per festeggiare.

Foto: Instagram Bayer Leverkusen