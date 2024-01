Leverkusen, nel mirino Iglesias per sostituire Boniface

Il Bayer Leverkusen, capolista della Bundesliga, ha manifestato un forte interesse per l’attaccante Borja Iglesias del Real Betis. Secondo ABC Sevilla, attualmente non è stata ancora formulata un’offerta ufficiale da parte della squadra tedesca, ma il club è ben consapevole della situazione del giocatore e desidera presentare un’offerta congrua nel mercato invernale, per andare a sostituire Victor Boniface, infortunatosi durante la Coppa d’Africa. Il Leverkusen sarebbe propenso a presentare un’offerta di prestito, mentre il Real Betis valuta il cartellino di Iglesias intorno ai dieci milioni di euro.

Foto: Instagram Borja Iglesias