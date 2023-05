Leverkusen, anticipata la sfida contro il Colonia. Forti critiche della squadra ospite

GrPer dare qualche giorno in più di riposo al Bayer Leverkusen in vista della semifinale di Europa League contro la Roma. La Bundesliga ha deciso di anticipare la sfida tra la squadra di Xabi Alonso e il Colonia a venerdì 5 alle ore 20.30. La scelta però non sembra essere stata gradita alla squadra avversaria che anzi, con l’ad Christian Keller ha mosso una critica verso la decisione: “Quello che mi fa infuraire è che siamo stati avvisati all’ultimo momento, quando la decisione era già stata presa. Così si rischia di perdere l’integrità di tutta la competizione”.

Oltre Keller, ha parlato anche il centrocampista Florian Kainz: “Se dovessi dire pubblicamente quello che penso, mi metterei nei guai. A volte è meglio rimanere in silenzio”.

Foto. Uth esultanza Colonia Twitter